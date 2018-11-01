В Саратове более 20 домов остались без отопления из-за аварий

САРАТОВ, 1 ноя — РИА Новости. Коммунальные аварии оставили без теплоснабжения в четверг 21 многоквартирный дом в Саратове, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Сегодня, 1 ноября, по состоянию на 19.00 (18.00 мск) отопление отсутствует в 21 многоквартирном доме: в 20 — в связи с повторными повреждениями на трубопроводах, еще в одном — из-за работ на домовой котельной", — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что отопление планируется включить до полуночи.

Ранее 25 октября губернатор области Валерий Радаев объявил выговор первому замминистра строительства и ЖКХ области и потребовал уволить председателя городского комитета ЖКХ за срыв отопительного сезона в Саратове. Также глава региона раскритиковал работу местного филиала компании "Т Плюс" по устранению порывов на теплосетях в городе. Радаев потребовал обеспечить подачу тепла во все дома в срок до 27 октября. По данным мэрии Саратова, к вечеру 27 октября во всех домах было произведено первичное подключение отопления, однако в некоторых домах наблюдались перебои с теплом из-за аварий.