В Саратове более 20 домов остались без отопления из-за аварий

САРАТОВ, 1 ноя — РИА Новости. Коммунальные аварии оставили без теплоснабжения в четверг 21 многоквартирный дом в Саратове, сообщила пресс-служба городской администрации.
В мэрии отметили, что отопление планируется включить до полуночи.
Ранее 25 октября губернатор области Валерий Радаев объявил выговор первому замминистра строительства и ЖКХ области и потребовал уволить председателя городского комитета ЖКХ за срыв отопительного сезона в Саратове. Также глава региона раскритиковал работу местного филиала компании "Т Плюс" по устранению порывов на теплосетях в городе. Радаев потребовал обеспечить подачу тепла во все дома в срок до 27 октября. По данным мэрии Саратова, к вечеру 27 октября во всех домах было произведено первичное подключение отопления, однако в некоторых домах наблюдались перебои с теплом из-за аварий.