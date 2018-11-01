В Калужской области возбудили дело после наезда танка на каскадера

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели каскадёра, на которого наехал танк во время съемок военного фильма в Калужской области, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Мишонов, который представляет интересы родителей погибшего.

Около недели назад Следственный комитет РФ сообщил, что танк наехал на каскадера на съемках художественного фильма в Калужской области, мужчина скончался по дороге в больницу.

Согласно сообщению, 31-летний москвич погиб на территории недействующего аэродрома в городе Медынь Калужской области. По предварительным данным, в съемке были задействованы два танка. По сценарию танк должен был остановиться на расстоянии около трех метров от каскадера, но не остановился и совершил наезд.

"Сегодня Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту гибели каскадёра Олега Шилкина", — пояснил Мишонов.

Он добавил, что в момент произошедшего постановщика трюков фильма не было на месте. При этом, по его словам, наехавший на каскадёра танкист не обладал необходимым обзором.

Адвокат подчеркнул, что в данный момент решается вопрос о подаче отдельного иска с целью истребования компенсации за смерть Шилкина. Как сказал, Мишонов, компания "Военфильм" возместила семье каскадёра расходы на погребение.