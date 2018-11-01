Более тысячи жителей Сочи признали пострадавшими от наводнения на Кубани

СОЧИ, 1 ноя – РИА Новости. Оценочные комиссии признали подтопленными более 300 домовладений Сочи, пострадавшими признаны более 1,3 тысячи человек, сообщили РИА Новости в администрации курорта.

"По состоянию на четверг на территории Сочи подтопленными признаны 316 жилых домов. Всего пострадавшими признаны 1324 человека, всем им будет выплачена единовременная материальная помощь. Из них 950 человек получат компенсацию в размере 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества, еще 107 – по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества", — сообщили в муниципалитете.

По словам собеседника агентства, в целом сумма требуемых компенсаций составит более 71,4 миллиона рублей, в настоящее время работа комиссий продолжается.

Вследствие прошедших на прошлой неделе сильных дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы.