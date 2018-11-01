В Екатеринбурге ищут девушек, повредивших картину Дали на выставке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга устанавливает личности девушек, которые повредили картину Сальвадора Дали во время селфи в Международном центре искусств "Главный проспект", сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.

По данным местных СМИ, в четверг две девушки на выставке работ Сальвадора Дали в художественной галерее "Главный проспект" принялись фотографироваться на фоне картин и уронили работу художника из собрания "Капричос". При падении, как сообщают СМИ, разбилась рамка, и был поврежден сам экспонат.

"Сообщение поступило около 19.30. На место выезжала следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливается ущерб, а также личности девушек, которые повредили картину", – сказал собеседник агентства.