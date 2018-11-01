В Архангельской области рассказали о подозреваемом во взрыве в здании ФСБ

Сотрудник полиции у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв. Архивное фото

Сотрудник полиции у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв. Архивное фото

МУРМАНСК, 1 ноя – РИА Новости. Предварительные данные о личности молодого человека, подозреваемого в организации взрыва в здании ФСБ в Архангельске, свидетельствуют о том, что он хорошо учился и был "почти отличник", поэтому для выяснения причин его поступка нужно провести анализ воспитательной работы в средних учебных заведениях, сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, слова которого цитирует пресс-служба правительства региона.

На заседании антитеррористической комиссии Орлов подчеркнул: события последних дней показывают, насколько важную роль в обеспечении безопасности подрастающего поколения играют не столько технические средства, сколько профессиональная организация работы с молодёжью.

По мнению главы региона, о необходимости качественного изменения существующих подходов свидетельствуют события в Керчи и трагедия с архангельским подростком. "Предварительные данные говорят о том, что парень было хороший, почти отличник. Что его привело к потере миропонимания и, в результате, к трагедии? Этой работой необходимо заняться", – сказал Орлов.

Губернатор поручил министерству образования и науки Архангельской области провести анализ воспитательной работы, в первую очередь – в учреждениях среднего специального образования. "Нам надо понимать, что за люди осуществляют эту деятельностью, какие организации присутствуют в учебных заведениях, какую воспитательную миссию они выполняют", – отметил Орлов.

Что касается мер безопасности в образовательных учреждениях региона, губернатор отметил, что общие затраты областного бюджета на эти цели в этом году превысили 14 миллионов рублей, а теми или иными техническими средствами сегодня оснащена большая часть школ, техникумов и детских садов.

В среду Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о взрыве у входа в здание ФСБ в Архангельске. Пострадали три сотрудника ФСБ, а человек, предположительно устроивший взрыв, погиб от полученных ранений. СК признал взрыв терактом и заявил, что, по предварительной информации, самодельное взрывное устройство в здание пронес 17-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.