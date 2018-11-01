Суд оставил в силе приговор экс-заммэра Новгорода по делу о детском порно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Оставлен в силе приговор бывшему заместителю главы администрации Великого Новгорода Вадиму Фадееву, ранее получившему 11 лет колонии строгого режима за распространение детской порнографии и развращении несовершеннолетних, сообщает прокуратура Новгородской области.

Ранее сообщалось, что Фадеев был взят под стражу в мае 2016 года. В отношении чиновника возбуждены уголовные дела по статьям "Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное с использованием сети интернет", "Совершение развратных действий в отношении лиц, не достигших 14-летнего и 16-летнего возраста", а также "Мужеложство с лицом, не достигшим 14-летнего возраста".

По информации ведомства, сегодня судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу Фадеева на приговор Новгородского районного суда от 24 мая 2018 года. В апелляционной жалобе осужденный указал на несогласие с исковыми требованиями, а также недоказанность его вины.

"Судебная коллегия, изучив жалобу осужденного, оставила ее без удовлетворения, а приговор – без изменения. Приговор вступил в законную силу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, Фадеев, являясь заместителем главы администрации Великого Новгорода, будучи пользователем социальной сети "ВКонтакте", с помощью мобильного телефона в течение 2014-2016 годов размещал на своей странице под псевдонимом видеоролики, доступные для всеобщего просмотра и копирования. По данным областной прокуратуры, в соответствии с выводами искусствоведческого и медицинского исследований, видеоролики являются порнографическими и демонстрируют сцены половых контактов несовершеннолетних лиц. Кроме того, считает следствие, в 2015–2016 годах Фадеев переписывался в социальной сети с несовершеннолетними мальчиками, побуждая их к действиям сексуального характера, а весной 2016 года совершил в отношении одного из них мужеложство.