ОНК призвал пересмотреть дело подростков, избивших сверстника в Москве

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил РИА Новости, что судить двух подростков избивших сверстника из-за конфликта в социальной сети по статье "Покушение на убийство" очень негуманно, тем более что ребята уже раскаялись в содеянном.

Ранее сообщалось, что следователи СК РФ возбудили уголовное дело о покушении на убийство после избиения несовершеннолетнего сверстниками на юге Москвы. До этого в социальных сетях появилось видео, где группа подростков руками и ногами бьют сверстника "по голове и в область жизненно важных органов".

"Два 14-летних восьмиклассника сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Школьникам инкриминируется покушение на убийство. Это очень строгая статья с наказанием до 20 лет лишения свободы. Я тоже считаю, что они заслуживают наказания, но это слишком строго", — рассказал правозащитник.

По его словам, подростки уже искренне раскаиваются в содеянном и надеются, что следствие смягчит наказание.

"Сейчас они не могут учиться, только читать книги. Они понимают, какой поступок совершили и готовы принять наказание. Поэтому надеемся, что все это учтут в следственном комитете и примут правильное решение", — добавил Мельников.