В Башкирии уволили подозреваемых в изнасиловании коллеги полицейских

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Трех высокопоставленных полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе, уволили из органов за "проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции", сообщает сайт МВД по Башкирии.

Отмечается, что такое решение принял министр внутренних дел республики Роман Деев.

Также по его указанию проводится служебная проверка.

"В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям руководителей, отвечающих за оперативно-служебную деятельность <…> будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности", — добавляется в релизе.

Изнасилование в отделе полиции

Накануне 23-летняя девушка, работающая дознавателем, обратилась в полицию Уфы с заявлением об изнасиловании. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег, среди которых был ее непосредственный начальник, в помещении отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия.

Источник в правоохранительных органах Башкирии рассказал РИА Новости, что потерпевшая — дочь начальника силового подразделения республиканского МВД.

По подозрению в причастности к преступлению задержаны начальник Отдела МВД России по Уфимскому району, начальник Отдела МВД России по Кармаскалинскому району и начальник отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району.

Заведено уголовное дело, подозреваемых задержали, их допрашивают.

Сообщается, что по указанию министра внутренних дел Башкортостана проводится служебная проверка.

В Уфу направили сотрудников управления собственной безопасности МВД из Москвы.