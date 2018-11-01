В деле братьев Магомедовых появился новый эпизод

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В деле братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых появился новый эпизод — о хищении 300 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.

Об этом стало известно из заявления следователя, поддерживающего собственное ходатайство о продлении обвиняемым срока ареста.

"Пятого сентября с основным делом был соединен еще один эпизод – о хищении 300 миллионов рублей на строительстве автодороги "Чуйский тракт". Подрядчиком по делу был [Мурат] Тарчоков, который скрылся за границей. Он является доверенным лицом [Эльдара] Нагоплова, также скрывающегося, его подчиненным является Максидов, он имеет расчетные счета на территории Латвии", — заявила следователь.

Мурат Тарчоков — директор Группы компаний "Инфраструктура", Артур Максидов — глава входящей в группу "Сумма" компании "Интекс", заключен под стражу.

Братья Магомедовы были арестованы в Москве в конце марта в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными фигуранты дела себя не считают.

Следственный департамент МВД предъявил Зиявудину Магомедову обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, присвоении или растрате и организации преступного сообщества. Магомеду Магомедову предъявлены обвинения по тем же статьям, а также по статье "незаконный оборот оружия".

Следствие считает, что обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года в Москве. По данным следствия, сообщество возглавляли руководители холдинговой группы компаний "Сумма".

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (2017 год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.