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Происшествия

В Пензенской области замминистра транспорта задержали за взятку

(обновлено: 17:19 01.11.2018)
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© Фото : СК РФ по Пензенской областиДенежные купюры, изъятые у заместителя министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Алексея АнтиповаДенежные купюры, изъятые у заместителя министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Алексея Антипова
© Фото : СК РФ по Пензенской области

САРАТОВ, 1 ноя — РИА Новости. Следствие задержало заместителя министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Алексея Антипова по подозрению в получении взятки за покровительство частному перевозчику, сообщило в четверг региональное следственное управление СК РФ.

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Под Саратовом задержали следователя за взятку от полицейского

По данным следствия, Антипов, являясь заместителем председателя конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок, с октября 2017 года по 31 октября 2018 года получал от индивидуального предпринимателя ежемесячно взятки в размере от 27 до 31 тысячи рублей, а всего в общей сумме не менее 340 тысяч рублей.

Следователи установили, что за эту "плату" чиновник обеспечивал бизнесмену незаконное заключение договоров на пассажирские перевозки и помогал ему избегать надлежащего контроля за выполнением условий выданных свидетельств об осуществлении перевозок.

"Алексей Антипов 31 октября получил очередную взятку в размере 100 тысяч рублей за вышеперечисленные незаконные действия. Непосредственно после передачи денег взяткодатель и взяткополучатель были задержаны сотрудниками правоохранительных органов… Заместитель министра и предприниматель задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", — говорится в сообщении.

Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Уфе задержали районного прокурора при получении взятки

Следователи в отношении замминистра возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки в крупном размере", а в отношении бизнесмена по статье "Дача взятки в крупном размере". Обоим грозит до 12 лет лишения свободы.

В СК уточнили, что денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершения коррупционных преступлений. В региональном министерстве промышленности, транспорта и инновационной политики изъяты документы по проведению конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок", — добавили в ведомстве.

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