В Пензенской области замминистра транспорта задержали за взятку

САРАТОВ, 1 ноя — РИА Новости. Следствие задержало заместителя министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Алексея Антипова по подозрению в получении взятки за покровительство частному перевозчику, сообщило в четверг региональное следственное управление СК РФ.

По данным следствия, Антипов, являясь заместителем председателя конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок, с октября 2017 года по 31 октября 2018 года получал от индивидуального предпринимателя ежемесячно взятки в размере от 27 до 31 тысячи рублей, а всего в общей сумме не менее 340 тысяч рублей.

Следователи установили, что за эту "плату" чиновник обеспечивал бизнесмену незаконное заключение договоров на пассажирские перевозки и помогал ему избегать надлежащего контроля за выполнением условий выданных свидетельств об осуществлении перевозок.

"Алексей Антипов 31 октября получил очередную взятку в размере 100 тысяч рублей за вышеперечисленные незаконные действия. Непосредственно после передачи денег взяткодатель и взяткополучатель были задержаны сотрудниками правоохранительных органов… Заместитель министра и предприниматель задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", — говорится в сообщении.

Следователи в отношении замминистра возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки в крупном размере", а в отношении бизнесмена по статье "Дача взятки в крупном размере". Обоим грозит до 12 лет лишения свободы.

В СК уточнили, что денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершения коррупционных преступлений. В региональном министерстве промышленности, транспорта и инновационной политики изъяты документы по проведению конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок", — добавили в ведомстве.