Источник: изнасилованная в Уфе дознаватель была с подругой

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Потерпевшая по делу об изнасиловании девушка-дознаватель в ночь инцидента пришла в кабинет начальника не одна, рассказал РИА Новости источник в силовых органах Башкирии.
"В этом деле надо разобраться, а не устраивать общественный суд. Никто девушку насильно не тащил в кабинет начальника, в ночь на вторник она пришла в компанию начальников не одна, а с подругой, их туда пригласил один из подозреваемых", — сказал он.
Накануне 23-летняя девушка, работающая дознавателем, обратилась в полицию Уфы с заявлением об изнасиловании. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег, среди которых был ее непосредственный начальник, в помещении отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия.
Источник в правоохранительных органах Башкирии рассказал РИА Новости, что потерпевшая — дочь начальника силового подразделения республиканского МВД.
Личности подозреваемых
В изнасиловании подозревают трех высокопоставленных полицейских, заведено уголовное дело.
Среди них два начальника районных ОМВД.
Как сообщает СК в своем канале в WhatsApp, трое задержанных — это 51-летний начальник ОМВД по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.
Подозреваемых задержали, их допрашивают.
Что грозит насильникам
В Уфу направили сотрудников управления собственной безопасности МВД из Москвы.
Подчеркивается, что будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям руководящего состава территориального органа.
"Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности — вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Кроме того, следователи завели уголовное дело.