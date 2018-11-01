Источник: изнасилованная в Уфе дознаватель была с подругой

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Потерпевшая по делу об изнасиловании девушка-дознаватель в ночь инцидента пришла в кабинет начальника не одна, рассказал РИА Новости источник в силовых органах Башкирии.

"В этом деле надо разобраться, а не устраивать общественный суд. Никто девушку насильно не тащил в кабинет начальника, в ночь на вторник она пришла в компанию начальников не одна, а с подругой, их туда пригласил один из подозреваемых", — сказал он.

Накануне 23-летняя девушка, работающая дознавателем, обратилась в полицию Уфы с заявлением об изнасиловании. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег, среди которых был ее непосредственный начальник, в помещении отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия.

Источник в правоохранительных органах Башкирии рассказал РИА Новости, что потерпевшая — дочь начальника силового подразделения республиканского МВД.

Личности подозреваемых

В изнасиловании подозревают трех высокопоставленных полицейских, заведено уголовное дело.

Среди них два начальника районных ОМВД.

Как сообщает СК в своем канале в WhatsApp, трое задержанных — это 51-летний начальник ОМВД по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

Подозреваемых задержали, их допрашивают.

Что грозит насильникам

В Уфу направили сотрудников управления собственной безопасности МВД из Москвы.

Подчеркивается, что будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям руководящего состава территориального органа.

"Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности — вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Кроме того, следователи завели уголовное дело.