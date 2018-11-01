В Подмосковье изъяли более двух миллионов бутылок поддельного алкоголя

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Свыше 2 миллионов бутылок поддельного алкоголя и 60 тысяч литров спирта изъяли в 17 подпольных цехах с начала года на территории Московской области полицейские областного управления по борьбе с экономическими преступлениями, сообщили в среду в пресс-службе подмосковного главка МВД.

"Пресечена деятельность 17 цехов на территории городских округов Мытищи, Королев, Химки, Лобня, Электросталь, Коломна, Ступино, Орехово-Зуево, Руза, Павловский Посад, Пушкинского и Щелковского районах, в которых осуществлялось нелегальное производство алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота изъято более 2 миллионов единиц готовой к реализации алкогольной продукции, 60 тысяч литров этилового спирта и более 2,5 миллиона поддельных федеральных специальных марок", — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РИА Новости.

Кроме того, в прес-службе отметили, что за девять месяцев с начала года в рамках борьбы с контрафактной продукцией выявлено 104 преступления, из них тяжких и особо тяжких — 58. Также расследовано 81 уголовное дело, из них направлено в суд 73 уголовных дела, привлечено к уголовной ответственности 58 человек.