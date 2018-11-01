Голомазов рассказал о состоянии актера Даниила Страхова

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов, комментируя сообщения об избиении актера театра Даниила Страхова, сказал, что он чувствует себя нормально и уже уехал на гастроли.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Страхова избили вечером 31 октября, актер сам вызвал "скорую", и его увезли в больницу.

"Я не знаю никаких подробностей. Был какой-то "детский" инцидент, но сейчас все нормально, потому что Страхов уехал уже на гастроли в Нижний Новгород, он в нормальном состоянии, может репетировать и играть", — сказал РИА Новости Голомазов.

Даниил Страхов получил широкую известность после выхода сериала "Бедная Настя", где он сыграл барона Владимира Корфа. Среди других его работ — роли в фильмах "Мы из будущего", "Исаев" и "Грозовые ворота".