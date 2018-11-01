Врачи в Краснодаре борются за жизнь девочки, на которую напала львица

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Врачи детской краевой больницы в Краснодаре борются за жизнь девочки, на которую в цирке напала львица, о лечении и выведении из комы пока речи не ведётся, рассказал РИА Новости отец девочки Денис.

По словам мужчины, состояние девочки оценивается как стабильно тяжёлое.

"Операцию сделали, находится в стабильном тяжёлом состоянии, в медикаментозной коме. Они (врачи) её поддерживают в коме, сразу после того, как львица напала, она уже на арене впала в кому от потери крови. И с того момента из комы не выводили и не пытаются пока выводить. У неё обширные рваные раны, говорят, сердце не выдержит, если выводить, об этом пока не думают", — сообщил отец девочки.

Мужчина уточнил, что они с супругой пока не думали о дальнейших судебных разбирательствах.

"Мы ещё сами ничего не знаем, нам ничего толком не говорят о ребенке. Операцию сделали, а как дальше будет… Врачи говорят: никакого разговора о лечении сейчас не может быть, пока боремся за её жизнь. Пока даже не думали, что и как дальше мы будем делать", — добавил Денис.

Во время представления 28 октября в передвижном цирке в селе Успенском Успенского района Краснодарского края львица напала на девочку. Животное через ограждение набросилось на ребенка, сидевшего в первом ряду. В результате ребенка с рваными ранами лица и другими травмами доставили в местную больницу, где экстренно прооперировали. Затем девочку перевели в детскую краевую больницу, где её прооперировали уже узкие специалисты. По информации, распространённой в СМИ, хищник повредил ребенку лицевой нерв, травмировал позвоночник, девочка находилась в коме.

Как сообщалось на сайте СК РФ, в рамках расследования задержан 51-летний директор передвижного цирка, он помещен под домашний арест на два месяца.