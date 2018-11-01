Опубликовано видео драки с участием актера Даниила Страхова

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости."Пятый канал" опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, предположительно запечатлевших потасовку актера Даниила Страхова с неизвестным мужчиной.

Ранее телеканал сообщил, что 31 октября артист был избит у подъезда собственного дома. Отмечалось, что Страхов сделал замечание компании молодых людей, куривших под окнами его квартиры, а затем перепалка переросла в драку.

На опубликованных кадрах видно, как Страхов выливает на стоящего неподалеку мужчину бутылку воды, а затем тот ударяет актера. Другие возможные участники драки в объектив камеры не попали.

"Он получил многочисленные травмы, однако его жизни ничто не угрожает. Побои в одной из столичных больниц были зафиксированы, однако заявление в полицию пострадавший писать не стал", — отмечает телеканал.

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов в комментарии телеканалу "Москва 24" заявил, что в настоящий момент Страхов находится на гастролях в Нижнем Новгороде.

"Был конфликт, но никакой драки не было, актер не пострадал", — заявил он.

Страхов получил широкую известность после выхода сериала "Бедная Настя", где он сыграл барона Владимира Корфа. Среди других его работ — роли в фильмах "Мы из будущего", "Исаев" и "Грозовые ворота".