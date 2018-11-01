В Москве пешехода убило отлетевшим колесом

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Полиция проверяет обстоятельства ночного инцидента на Автозаводской улице Москвы, в котором женщину убило отлетевшим от грузовика колесом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.

По информации ведомства, со стороны водителя машины нарушений не найдено.

В то же время в пресс-службе не комментируют, проверяют ли техническое состояние автомобиля, от которого отлетело колесо.

Ранее в Сети появилось видео с камер наблюдения, которые зафиксировали происшествие. На нем видно, как женщина садится в такси, когда в нее влетает колесо. Кроме того, оно едва не зацепило второго прохожего, который успел отскочить.