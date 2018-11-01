Источник рассказал о состоянии девочки, на которую на Кубани напала львица

КРАСНОДАР, 1 ноя — РИА Новости. Состояние девочки, на которую в цирке шапито в Успенском районе Кубани напала львица, незначительно улучшилось, она начинает выходить из комы, сообщил РИА Новости источник в сфере здравоохранения региона.

"С улучшением. Потихоньку приходит в сознание. Скоро должны с аппарата ИВЛ снять. Но состояние по-прежнему тяжелое", — сказал РИА Новости источник.

Во время представления 28 октября в передвижном цирке в селе Успенском Успенского района Краснодарского края львица напала на девочку. Животное через ограждение набросилось на ребенка, сидевшего в первом ряду. В результате ребенка с рваными ранами лица и другими травмами доставили в местную больницу, где экстренно прооперировали. Затем девочку перевели в детскую краевую больницу, где её прооперировали уже узкие специалисты. По информации, распространённой в СМИ, хищник повредил ребенку лицевой нерв, травмировал позвоночник, девочка находилась в коме.

Как сообщалось на сайте СК РФ, в рамках расследования задержан 51-летний директор передвижного цирка, он помещен под домашний арест на два месяца.