Попавшая в ДТП под Ульяновском маршрутка была перегружена, сообщили в МВД

САМАРА, 1 ноя — РИА Новости. Маршрутка, попавшая в ДТП в Ульяновской области, в результате которого пострадали 19 человек, ехала с перегрузом, сообщил в четверг РИА Новости представитель УМВД по региону.

Ранее ГУМЧС по региону сообщило об аварии, которая произошла утром 1 ноября на трассе "Средняя Якушка — Новочеремшанск" в Новомалыклинском районе Ульяновской области. По предварительным данным УМВД по Ульяновской области, маршрутка ехала из Димитровграда в Новую Малыклу, ее 47-летний водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. По информации минздрава, в результате ДТП пострадали 19 человек, 12 были госпитализированы, позже один из них от госпитализации отказался.

"По предварительным данным, маршрутка двигалась с перегрузом. По данному факту в отношении водителя будет составлен административный протокол по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей)", — сказал собеседник агентства.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 500 рублей.