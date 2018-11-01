УФА, 1 ноя — РИА Новости. Потерпевшая по делу об изнасиловании девушка-дознаватель в ночь инцидента пришла в кабинет начальника не одна, рассказал РИА Новости источник в силовых органах Башкирии.

"В этом деле надо разобраться, а не устраивать общественный суд. Никто девушку насильно не тащил в кабинет начальника, в ночь на вторник она пришла в компанию начальников не одна, а с подругой, их туда пригласил один из подозреваемых", — сказал он.

Накануне 23-летняя девушка, работающая дознавателем, обратилась в полицию Уфы с заявлением об изнасиловании. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег, среди которых был ее непосредственный начальник, в помещении отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия.

В изнасиловании подозревают трех высокопоставленных полицейских, заведено уголовное дело.

Для проверки информации в Уфу направили сотрудников управления собственной безопасности МВД из Москвы.

Источник в правоохранительных органах Башкирии рассказал РИА Новости, что потерпевшая — дочь начальника силового подразделения республиканского МВД.