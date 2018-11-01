УФА, 1 ноя — РИА Новости. Потерпевшая по делу об изнасиловании девушка-дознаватель в ночь инцидента пришла в кабинет начальника не одна, рассказал РИА Новости источник в силовых органах Башкирии.
Накануне 23-летняя девушка, работающая дознавателем, обратилась в полицию Уфы с заявлением об изнасиловании. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег, среди которых был ее непосредственный начальник, в помещении отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия.
В изнасиловании подозревают трех высокопоставленных полицейских, заведено уголовное дело.
Для проверки информации в Уфу направили сотрудников управления собственной безопасности МВД из Москвы.
Источник в правоохранительных органах Башкирии рассказал РИА Новости, что потерпевшая — дочь начальника силового подразделения республиканского МВД.