Источник сообщил, что жертве насилия в Уфе не требуется медпомощь

УФА, 1 ноя — РИА Новости. Девушка-дознаватель полиции, которую, как полагает следствие, изнасиловали трое высокопоставленных полицейских в Уфе, не нуждается в медицинской помощи и в состоянии участвовать в следственных действиях, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.

В уфимскую полицию с заявлением об изнасиловании 31 октября обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег, среди которых был ее непосредственный начальник, в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия. СК РФ по региону возбудил уголовное дело по статье об изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. УК РФ за данные преступления предусматривает до 10 лет лишения свободы. В пятницу Кировский районный суд Уфы рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения для подозреваемых в виде ареста на два месяца.

"Потерпевшая по делу участвует в следственных действиях, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего. Чувствует она себя нормально, не госпитализирована, как пишут некоторые СМИ, не нуждается в психологической помощи", — сообщил РИА Новости источник.

Ранее сообщалось, что подозреваемые — руководитель отдела по вопросам миграции, а также начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а потерпевшая является дочерью начальника силового подразделения республиканского МВД.