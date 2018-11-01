Жертва полицейских-насильников из Уфы оказалась дочерью силовика

УФА, 1 ноя – РИА Новости. Трое высокопоставленных башкирских полицейских стали фигурантами уголовного дела об изнасиловании девушки-дознавателя. Второго ноября Кировский районный суд Уфы рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения для них. Сейчас идут следственные действия, в которых участвует и пострадавшая.

Двадцатитрехлетняя девушка, работающая дознавателем, 31 октября обратилась в уфимскую полицию с заявлением об изнасиловании. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег, среди которых был и ее непосредственный начальник, напали на нее в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

Республиканский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье об изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. За такие преступления предусматривается наказание до десяти лет лишения свободы.

Подозреваемыми оказались руководитель отдела по вопросам миграции, а также начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам. Их задержали и допросили. В отношении потерпевшей следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая определит причиненный ее здоровью вред. Следствие намерено просить суд арестовать подозреваемых на два месяца.

При этом местные СМИ отмечают, что подозреваемые в ночь совершения преступления употребляли алкоголь. Результаты медицинской экспертизы пока официально не сообщаются.

Что известно о пострадавшей

По данным ГТРК "Башкортостан", следователи проводят очные ставки между подозреваемыми по делу полицейскими и потерпевшей. "Процедура направлена на установление обстоятельств произошедшего, подробности пока не раскрываются", — передает телерадиокомпания.

Источник в правоохранительных органах Башкирии, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что потерпевшая — дочь начальника силового подразделения республиканского МВД. По его словам, она участвует в следственных действиях.

"Чувствует она себя нормально, не госпитализирована, как пишут некоторые СМИ, не нуждается в психологической помощи", — сказал собеседник агентства.

При этом официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии Валерий Грибакин не стал комментировать сообщения о том, что девушка — дочь сотрудника Росгвардии. "Совершенно тяжкое преступление. Сейчас важно, чтобы оно было тщательно расследовано. Сейчас неуместно давать какие-либо комментарии", — сказал он РИА Новости.

Источник в силовых органах Башкирии, со своей стороны, сообщил, что в ночь инцидента девушка-дознаватель сама пришла в кабинет начальника.

"В этом деле надо разобраться, а не устраивать общественный суд. Никто девушку насильно не тащил в кабинет начальника, в ночь на вторник она пришла в компанию начальников не одна, а с подругой, их туда пригласил один из подозреваемых", — сказал он.

Виновные ответят

После случившегося из Москвы в Уфу направилась группа сотрудников управления собственной безопасности МВД.

Московским полицейским предстоит установить обстоятельства произошедшего и по результатам проверки дать правовую оценку действиям руководящего состава территориального органа.

Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, "виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам".

Общественный совет при МВД взял ситуацию на контроль. По словам его главы Анатолия Кучерены, позиция совета заключается в том, что подозреваемые в преступлении сотрудники полиции не должны работать в органах внутренних дел. "Это должен быть пожизненный запрет", — сказал Кучерена.

Он отметил, что, как полагают в Общественном совете, ответственность за инцидент лежит и на руководителях соответствующих подразделений, где числились эти полицейские.

"Это чудовищное преступление в отношении женщины. После служебной проверки в ходе расследования уголовного дела, думаю, что все обстоятельства этой чудовищной истории будут выяснены, и будут сделаны выводы по уголовной ответственности за подобные действия", — добавил глава совета.