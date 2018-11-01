Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Ульяновской области возросло до 19

САМАРА, 1 ноя — РИА Новости. Девятнадцать человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП с участием маршрутки на трассе в Ульяновской области, сообщила РИА Новости представитель минздрава региона.
"В результате ДТП пострадали 19 человек, в том числе трое детей, все они находились в микроавтобусе. Из них 12 человек были госпитализированы в хирургическое отделение Новомалыклинской районной больницы, еще семь человек получили медицинскую помощь на месте происшествия", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что состояние 11 госпитализированных удовлетворительное, все они получили различные травмы средней степени тяжести, один из госпитализированных впоследствии от госпитализации отказался.
"Среди госпитализированных двое детей и одна беременная женщина, им уделяется повышенное внимание", — уточнила представитель минздрава.