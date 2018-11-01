Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Ульяновской области возросло до 19

САМАРА, 1 ноя — РИА Новости. Девятнадцать человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП с участием маршрутки на трассе в Ульяновской области, сообщила РИА Новости представитель минздрава региона.

Ранее ГУМЧС по региону сообщало о семи пострадавших. По информации ведомства, авария произошла утром 1 ноября на трассе "Средняя Якушка — Новочеремшанск" в Новомалыклинском районе Ульяновской области. В маршрутном автомобиле "Газель", по уточненной информации МЧС, находились 19 человек. По предварительным данным УМВД по Ульяновской области, маршрутка ехала из Димитровграда в Новую Малыклу, ее 47-летний водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

"В результате ДТП пострадали 19 человек, в том числе трое детей, все они находились в микроавтобусе. Из них 12 человек были госпитализированы в хирургическое отделение Новомалыклинской районной больницы, еще семь человек получили медицинскую помощь на месте происшествия", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что состояние 11 госпитализированных удовлетворительное, все они получили различные травмы средней степени тяжести, один из госпитализированных впоследствии от госпитализации отказался.

"Среди госпитализированных двое детей и одна беременная женщина, им уделяется повышенное внимание", — уточнила представитель минздрава.