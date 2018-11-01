В Абакане восстановили подачу тепла, нарушенную аварией

КРАСНОЯРСК, 1 ноя — РИА Новости. Энергетики восстановили теплоснабжение в столице Хакасии Абакане, где из-за аварии на сетях жители почти 60 домов и детский сад оставались без тепла, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).

Ранее МЧС республики сообщило, что теплоснабжение было нарушено в среду в северной части города. Под отключение попало 59 домов различной этажности и детский сад "Золотой ключик".

"В итоге после 23.00 в дома потребителей вновь начало поступать тепло в полном объеме. Отметим, что подача горячего водоснабжения не прекращалась, горячая вода поставлялась по обратному трубопроводу. Тем временем ремонтные работы на указанном участке теплотрассы продолжаются",- говорится в сообщении.

В компании уточнили, что энергетикам предстоит заменить еще более 50 метров труб, состояние которых не вызывают доверия специалистов. Сейчас идет подготовка к главному этапу ремонта – переврезке, которая предварительно намечена на начало следующей недели.