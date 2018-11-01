На Урале сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов утром в четверг на станции Каменск-Уральский, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

ЧП произошло в 06.01 мск, сошедшие с рельсов вагоны перевозили боксит. На место происшествия направлен восстановительный поезд станции Каменск-Уральский.

"Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял", – говорится в сообщении. Отмечается, что причины схода вагонов в настоящее время выясняются.