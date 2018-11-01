Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на нефтебазе в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 ноя — РИА Новости. Состояние двух пострадавших при пожаре на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе оценивается как стабильное, сообщил РИА Новости в четверг главный врач окружной больницы Нижневартовска Алексей Сатинов.

Пожар на Хохряковском месторождении в Нижневартовском районе ХМАО произошел днем во вторник из-за разгерметизации резервуаров с нефтью. Полную ликвидацию огня региональное управление МЧС объявило в среду после полудня по местному времени. Площадь пожара составила не менее 1 тысячи квадратных метров, повреждены два резервуара, узел учета нефти и здание административно-бытового комплекса.

По данным властей региона, в инциденте пострадали трое, два человека госпитализированы в окружную больницу Нижневартовска. В медучреждении сообщали, что один из пострадавших был прооперирован.

"Состояние стабильное. Один пациент в тяжелом состоянии, он находится в отделении реанимации. Второй уже переведен в отделение травматологии, состояние его средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

Следователи по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. Кроме того, сообщалось, что после пожара не могут найти одного из сотрудников нефтебазы, который, по словам очевидцев, в момент случившегося находился недалеко от горящего резервуара.