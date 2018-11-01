Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на нефтебазе в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 ноя — РИА Новости. Состояние двух пострадавших при пожаре на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе оценивается как стабильное, сообщил РИА Новости в четверг главный врач окружной больницы Нижневартовска Алексей Сатинов.
По данным властей региона, в инциденте пострадали трое, два человека госпитализированы в окружную больницу Нижневартовска. В медучреждении сообщали, что один из пострадавших был прооперирован.
Следователи по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. Кроме того, сообщалось, что после пожара не могут найти одного из сотрудников нефтебазы, который, по словам очевидцев, в момент случившегося находился недалеко от горящего резервуара.