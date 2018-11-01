Депутат заксобрания Приморья Милуш стал фигурантом дела о растрате

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя — РИА Новости. Фрунзенский суд Владивостока в четверг изберет меру пресечения депутату законодательного собрания Приморья, исполнительному директору ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктору Милушу, сообщил РИА Новости представитель суда.

Ранее о задержании Милуша не сообщалось. Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

"Меру пресечения Милушу суд изберет в четверг. Он проходит по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере")", — сказал собеседник.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ПАО "ДЭК", Милуш сейчас находится в отпуске, документов, подтверждающих его задержание, в организацию не поступало. Также там не смогли уточнить, проходили ли в компании следственные действия.

Милуш является членом ЕР, в парламенте края состоит в комитете по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" образовано в 2007 году путем слияния региональных энергосистем Дальнего Востока, работает на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО.