Под Тулой перевернулся автомобиль с рабочими, двое погибли

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Автомобиль с рабочими перевернулся в Тульской области утром в четверг, два человека погибли, шестеро госпитализированы, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Андрей Ярцев.

ДТП произошло в 4.45 мск на 275-м километре трассы М4 "Дон".

"Автомобиль Ford ехал из Орловской области, перевозил рабочих в Московскую область. Не справился с управлением, съехал в кювет, перевернулся. В результате два человека погибли, шесть пострадали, госпитализированы", — рассказал Ярцев.

Он добавил, что на месте работают сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить, что стало причиной аварии.