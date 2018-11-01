В Приморье пять человек пострадали при съезде микроавтобуса в кювет

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Микроавтобус съехал в кювет на трассе Артём — Находка — Порт Восточный в Приморье, пострадали пять его пассажиров, в том числе три подростка, сообщает региональное управление МВД.

"В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Фокино поступило сообщение о съезде в кювет автомашины Ford. Травмированы пять человек", — говорится в сообщении.

Травмы получили мальчик 15 лет, девочки 15 и 16 лет, 18-летняя женщина и 26-летний мужчина.

"По предварительным данным, 48-летний водитель автомашины Ford не справился с управлением, пересек полосу встречного движения, после чего съехал с проезжей части в кювет", — сообщает МВД.

Водитель не пострадал. На момент ДТП его стаж вождения составил 21 год, в течение года мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

По данным полиции, водитель был трезв. ДТП произошло в светлое время суток, асфальт — сухой, без видимых повреждений.

Проводится административное расследование.