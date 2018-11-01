Пожар рядом со Счетной палатой в центре Москвы локализован

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пожар в заброшенном доме между Счетной палатой России и военным общежитием в центре Москвы локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

В центре Москвы на площади 2 тысячи квадратных метров горит заброшенный дом по адресу Зубовская улица 14/2, находящийся в нескольких метрах от здания Счетной палаты России и непосредственно примыкающий к общежитию Общевойсковой академии российских вооруженных сил. В МЧС ранее сообщили, что из этих зданий никого не эвакуировали.

"Пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник. По его словам, распространение огня на соседние здания не допущено.

Кроме того, специалисты не зафиксировали концентрации вредных веществ в воздухе.

"Передвижная лаборатория взяла замеры. Концентрация вредных веществ не зафиксирована", — добавил он.