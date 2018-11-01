Пожар рядом со Счетной палатой в центре Москвы локализован

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пожар в заброшенном доме между Счетной палатой России и военным общежитием в центре Москвы локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник. По его словам, распространение огня на соседние здания не допущено.
Кроме того, специалисты не зафиксировали концентрации вредных веществ в воздухе.
"Передвижная лаборатория взяла замеры. Концентрация вредных веществ не зафиксирована", — добавил он.