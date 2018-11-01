Обрушившийся на подростка в Ижевске фонтан был законсервирован на зиму

УФА, 1 ноя — РИА Новости. Городской фонтан Ижевска, часть конструкции которого упала на голову игравшему в парке школьнику и смертельно ранила его, был законсервирован на зиму, сообщила мэрия города.

Ранее следствие сообщило, что 31 октября группа 15-летних школьников гуляла в городском парке имени Горького, на одного из подростков упала часть конструкции фонтана. В результате полученной травмы головы школьник скончался.

"На территории летнего сада имени Горького в Ижевске произошел несчастный случай. В результате падения конструктивного элемента фонтана, законсервированного на зимний период, погиб 15-летний подросток", — сообщает пресс-служба городской администрации.

Власти добавили, что правоохранители устанавливают причины произошедшего и вину лиц, ответственных за безопасность пребывания граждан на территории городского парка.

Летний сад имени Горького расположен в центре Ижевска. По данным мэрии, это старейший и самый благоустроенный и посещаемый парк города. Здесь проходят творческие вечера и народные праздники. Парк открыт круглый год.