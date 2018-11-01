Полицейских из Уфы подозревают в изнасиловании коллеги‍

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Трех башкирских полицейских подозревают в изнасиловании девушки-дознавателя. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент произошел в ночь на вторник в помещении отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

Об изнасиловании заявила сама девушка. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых задержали, мера пресечения им пока не избрана.

СК уточнило, что в совершении преступления подозреваются 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, 51-летний начальник этого же ОМВД, а также 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах республики, потерпевшая является дочерью начальника силового подразделения МВД по Башкирии.

Для проверки по этому делу в Уфу выехали сотрудники Управления собственной безопасности МВД России.

Как заявила официальный представитель министерства Ирина Волк, виновных должностных лиц привлекут к ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям руководящего состава территориального органа.