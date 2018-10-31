В Уфе проверяют данные о домогательствах преподавателя к студенткам

УФА, 31 окт — РИА Новости. Башкирские следователи начали проверку по заявлению родителей двух несовершеннолетних учениц одного из колледжей Уфы, которые пожаловались на сексуальное домогательство со стороны преподавателя, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Проводится доследственная проверка по заявлениям родителей двух девочек 15 и 16 лет о совершении в отношении них развратных действий преподавателем одного из уфимских колледжей",- сказал источник РИА Новости.

Он отметил, что следователям предстоит опросить не только преподавателя и предполагаемых потерпевших, но и других учащихся и педагогический состав учебного заведения.

"В настоящее время еще двое бывших студенток этого колледжа обратились с аналогичными заявлениями. По результатам проверки будет принято процессуальное решение",- пояснил собеседник агентства.

ГТРК "Башкортостан" сообщает, что преподаватель колледжа подал встречное заявление студенткам о краже драгоценностей из квартиры и уволился из учебного учреждения. По данным телеканала, 62-летний преподаватель часто приглашал студенток в кафе или собственную квартиру, где "просил намазать на спину крем от радикулита и пытался трогать девушек".