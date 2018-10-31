В здании ФСБ по Архангельской области произошел теракт

Сотрудник полиции с собакой у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв

Сотрудник полиции с собакой у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Утром у входа в здание управления Федеральной службы безопасности по Архангельской области прогремел взрыв.

По предварительным данным, его устроил 17-летний молодой человек, который погиб на месте.

Пострадали трое сотрудников спецслужбы. Один из пострадавших при взрыве находится в тяжелом состоянии, он перенес операцию.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поручил руководителям профильных министерств и ведомств оказать пострадавшим необходимую помощь.

СК расценивает произошедшее как теракт.

Началось расследование

Следователи установили, что злоумышленник действовал один. Выясняется, участвовали ли юноша в запрещенных организациях.

Проводятся обыски по месту его жительства. Следователи допрашивают родственников устроившего теракт, его знакомых и других лиц, которые могут располагать сведениями, имеющими значение для расследования.

Кроме того, назначены взрывотехническая, судебно-медицинские и иные экспертизы.

Причины теракта

По мнению главы региона, молодежь подвергается воздействию со стороны сил, "для которых их жизнь, семья, их окружение совершенно не интересны".

"И я, конечно, связываю это с тем процессом, который пытаются организовать у нас деструктивные силы для вовлечения молодёжи и школьников в различные акции", — отметил он.