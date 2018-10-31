В здании ФСБ по Архангельской области произошел теракт

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Утром у входа в здание управления Федеральной службы безопасности по Архангельской области прогремел взрыв.
По предварительным данным, его устроил 17-летний молодой человек, который погиб на месте.
Пострадали трое сотрудников спецслужбы. Один из пострадавших при взрыве находится в тяжелом состоянии, он перенес операцию.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поручил руководителям профильных министерств и ведомств оказать пострадавшим необходимую помощь.
СК расценивает произошедшее как теракт.
Началось расследование
Следователи установили, что злоумышленник действовал один. Выясняется, участвовали ли юноша в запрещенных организациях.
Проводятся обыски по месту его жительства. Следователи допрашивают родственников устроившего теракт, его знакомых и других лиц, которые могут располагать сведениями, имеющими значение для расследования.
Кроме того, назначены взрывотехническая, судебно-медицинские и иные экспертизы.
Причины теракта
По мнению главы региона, молодежь подвергается воздействию со стороны сил, "для которых их жизнь, семья, их окружение совершенно не интересны".
"И я, конечно, связываю это с тем процессом, который пытаются организовать у нас деструктивные силы для вовлечения молодёжи и школьников в различные акции", — отметил он.