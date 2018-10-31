Источник сообщил, что жертва насилия в Башкирии является дочерью силовика

УФА, 31 окт — РИА Новости. Девушка-дознаватель, ставшая жертвой сексуального насилия, в котором подозревают трех высокопоставленных башкирских полицейских, является дочерью начальника силового подразделения республиканского МВД, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Следственный комитет сообщил в среду, что три высокопоставленных башкирских полицейских задержаны по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 30 октября в отделе по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. СК отметил, что подозреваемые – руководитель этого отдела, а также начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам.

"Девушка-дознаватель отдела МВД РФ по Уфимскому району является дочерью высокопоставленного работника силового подразделения башкирского министерства внутренних дел. А среди подозреваемых в изнасиловании есть начальник потерпевшей", — сказал РИА Новости источник.

Для проверки по этому делу в Уфу из Москвы направили специалистов главка собственной безопасности МВД России. Как заявила официальный представитель МВД России Ирины Волк, "виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам".