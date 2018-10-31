Нескольких пострадавших в керченском колледже переведут в больницы в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Несколько пострадавших в керченском колледже, находящихся в больницах Кубани, продолжат лечение в Керчи, сообщила пресс-служба минздрава Крыма, не уточняя их количество.

"Несколько человек, пострадавших во время трагедии в Керченском политехническом колледже, будут переведены сегодня из Краснодарского края в Керченскую городскую больницу №1 для продолжения лечения", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что на данный момент в больницах Крыма на стационарном лечении находятся 16 человек, которые пострадали во время событий в Керченском политехе.

В Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6 проходят лечение два человека в состоянии легкой и средней степени тяжести, в республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко – один пострадавший в удовлетворительном состоянии. В республиканской детской клинической больнице – шесть человек с травмами легкой степени тяжести, в психиатрической больнице № 5 лечение проходит один пациент. Врачи оценивают его состояние как легкой степени тяжести.

В Керченской горбольнице №1 находятся двое взрослых в состоянии средней степени тяжести и трое детей с травмами легкой и средней степени тяжести. В Керченской городской детской больнице – один подросток в удовлетворительном состоянии.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.