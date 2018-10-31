Пассажиры попавшего в ДТП в Иваново автобуса возвращаются домой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт — РИА Новости. Пассажиры "текстильного шоп-тура", попавшие в аварию в Иваново, возвращаются домой, в Нижний Новгород, на другом автобусе, сообщил РИА Новости старший инспектор по особым поручениям УГИБДД ГУМВД России по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич.

Авария произошла около 14.00 в Иваново, где столкнулись автобус ПАЗ и фура Scania. МЧС РФ сообщало, что пострадали 10 человек, в том числе водитель грузовика. По данным представителя экстренных служб, автобус привозил людей из Нижнего Новгорода в Иваново на "шоп-тур" по текстильным центрам.

"По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автобуса ПАЗ из нижегородского региона на перекрестке выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. При столкновении пострадали 10 человек, но ни у кого серьезных травм нет. Пассажиры на другом автобусе выехали в Нижний Новгород", — рассказал Мацкевич.