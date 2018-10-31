Мосгорсуд проверит законность приговора "богу Кузе"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мосгорсуд 14 ноября проверит законность приговора Андрею Попову (известному как "бог Кузя"), осужденному к пяти годам за мошенничество и создание секты, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд 14 ноября рассмотрит апелляционные жалобы Попова и других осужденных", — сказали в суде.

Пресненский суд Москвы 16 июля приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Суд признал "бога Кузю" виновным в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами", а также в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

Обвинение утверждало, что секта "бога Кузи", действовавшая с 2007 года, отличалась жесткой внутренней иерархией и наказанием непослушных участников. По данным обвинения, Попов наносил потерпевшим от 100 до 1,2 тысячи ударов "плеткой, резиновым тапком, кожаным ремнем и руками".