УФА, 31 окт — РИА Новости. В Башкирии трех высокопоставленных полицейских подозревают в изнасиловании девушки-дознавателя, сообщили в республиканском главке Следственного комитета.
"Дознаватель полиции заявила о факте изнасилования тремя коллегами. Идет разбирательство, расследуется уголовное дело. Подозреваемые задержаны, они допрашиваются", — сказали в следственном управлении.
Как сообщает СК в WhatsApp, трое задержанных — это 51-летний начальник ОМВД по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Для проверки информации об изнасиловании в Уфу направилась группа сотрудников управления собственной безопасности МВД. Они установят обстоятельства произошедшего.
"Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности — вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.