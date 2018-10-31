В Уфе трех полицейских подозревают в изнасиловании коллеги

УФА, 31 окт — РИА Новости. В Башкирии трех высокопоставленных полицейских подозревают в изнасиловании девушки-дознавателя, сообщили в республиканском главке Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району.

"Дознаватель полиции заявила о факте изнасилования тремя коллегами. Идет разбирательство, расследуется уголовное дело. Подозреваемые задержаны, они допрашиваются", — сказали в следственном управлении.

Как сообщает СК в WhatsApp, трое задержанных — это 51-летний начальник ОМВД по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Для проверки информации об изнасиловании в Уфу направилась группа сотрудников управления собственной безопасности МВД. Они установят обстоятельства произошедшего.

"Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности — вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.