Челябинские врачи вернули зрение модели, потерявшей глаз в ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Медики Челябинской областной клинической больницы вернули зрение 23-летней жительнице Чебаркуля, которой в результате ДТП в глаз попал большой осколок стекла, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства, девушка на автомобиле возвращалась домой из Челябинска с конкурса красоты, когда на дорогу перед машиной выскочил лось. В результате аварии у авто снесло крышу и лобовое стекло, после чего машина влетела в припаркованные на обочине фуры. Пассажирка от удара вылетела из машины. С тяжелой черепно-мозговой травмой, повреждением позвоночника в шейном, грудном и поясничном отделах, а также огромным осколком, который вошел в череп через глаз, девушка была доставлена в челябинскую больницу.

"На первом этапе мы ушили рану, она была длиной 2,5 сантиметра и уходила внутрь, за глазное яблоко. Хирурги восстановили целостность глазного яблока и восполнили объем глаза специальной жидкостью с антибиотиком, так как глаз вытек", – приводит пресс-служба слова заведующего офтальмологическим центром ЧОКБ Андрея Кузнецова.

По данным врача, девушка зрение не потеряла, постепенно оно восстановилось до 80%. В будущем ей придется перенести несколько пластических операций, чтобы избавиться от шрамов на лице и руке, куда попало больше всего осколков, после чего у нее появится шанс вернуться к модельной карьере, добавил Кузнецов.