В Курской области арестовали обвиняемого в убийстве школьника

ВОРОНЕЖ, 31 окт — РИА Новости. Суд заключил под стражу 39-летнего жителя города Железногорск Курской области, обвиняемого в убийстве семилетнего школьника, сообщает в среду следственное управление СК РФ.

Ранее следствие сообщало, что по подозрению в убийстве семилетнего школьника в городе Железногорск был задержан 39-летний мужчина, проживающий в одном подъезде с ребенком. По данным СК, мужчина встретил мальчика в лифте, заманил к себе в квартиру, предположительно совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, после чего убил и отвез тело в село Трояново в 20 километрах от Железногорска, где спрятал в лесопосадке за своим дачным участком, закидав ветками, листьями и травой.

Мужчина ранее не судим, работает машинистом насосных установок на местной фабрике. Жил один. В убийстве ребенка он сознался, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Железногорска Виталия Пащевского… По ходатайству следствия судом Пащевскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Мальчик пропал в Железногорске 23 октября. По данным следствия, ребенок вышел из школы, зашел с одноклассником в магазин, они купили сухарики и печенье, съели их и разошлись. Ни домой, ни к бабушке мальчик не пришел. Поисками школьника занимались, по данным УМВД по Курской области, более 3 тысяч человек, в том числе волонтеры из шести регионов.