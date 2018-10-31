В Ивановской области пять человек пострадали в ДТП

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Ивановской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"В Иваново произошло столкновение автобуса с грузовым автомобилем, который перевернулся. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе водитель грузовика", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в автобусе находились 33 человека, включая водителя. Автобус КаВЗ следовал из Иваново в Нижний Новгород. Среди пострадавших детей нет. К ликвидации последствия аварии привлекались 14 человек и пять единиц техники.

Собеседник уточнил, что пострадавшие доставлены в 7-ю городскую клиническую больницу Иваново. Обстоятельства ДТП выясняются.