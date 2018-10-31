В здании управления ФСБ по Архангельской области совершен теракт

Сотрудники полиции у здания управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв

Сотрудники полиции у здания управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв

МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Утром у входа в здание управления Федеральной службы безопасности по Архангельской области прогремел взрыв. По предварительным данным, его устроил 17-летний молодой человек, который погиб на месте. Пострадали трое сотрудников спецслужбы. Следственный комитет расценивает произошедшее как теракт.

ЧП в центре города

Взрыв прогремел в приемной регионального управления ФСБ в самом начале рабочего дня. Первые фотографии с места происшествия появились в соцсетях. Пользователи городских пабликов рассказывали, что слышали хлопок. Район ЧП немедленно оцепили.

Представители правоохранительных органов сразу после ЧП отказывались от официальных комментариев. Губернатор Игорь Орлов незамедлительно собрал оперативное совещание, после которого выступил с заявлением.

"Три человека находятся в больнице, есть погибший, личность которого устанавливается", — сказал он журналистам, подчеркнув, что произошедшее — "не учения, все очень серьезно".

"Преступление произошло внутри здания ФСБ, со стороны входа в здание, идет работа с определением круга пострадавших", — добавил глава региона.

Дело о теракте

Менее чем через три часа после взрыва Национальный антитеррористический комитет заявил, что взрыв устроил 17-летний местный житель. Он погиб на месте происшествия.

"По предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении информационного центра НАК.

Также сообщалось, что три сотрудника ФСБ получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Теракт" и "Незаконное ношение боеприпасов".

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

Само дело сразу передали в центральный аппарат Следственного комитета, а председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил следователям исследовать круг общения молодого человека, который подозревается во взрыве, изучить взаимоотношения и обстановку в семье.

Личность подрывника

Следственный комитет опубликовал в Whatsapp фото 17-летнего подозреваемого, похожая фотография появилась и в Telegram-каналах. На фото изображен молодой человек в куртке с рюкзаком в руках.

Некоторые СМИ написали, что подозреваемый якобы учился в Архангельском политехническом техникуме. В самом учебном заведении эту информацию не комментируют. "Извините, данные не предоставляются", — отвечают в техникуме.

В пабликах соцсетей стали появляться сообщения о том, что некий молодой человек якобы предупреждал, что намерен устроить взрыв в здании ФСБ.

Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Архангельской области Ольга Смирнова. Она намерена взаимодействовать со следственными органами в работе над расследованием дела, выяснять обстоятельства жизни и особенности личности молодого человека.

Как рассказала РИА Новости сама Смирнова, во время взрыва она проводила встречу со школьниками, но, получив информацию о ЧП и возможной причастности несовершеннолетнего к этому преступлению, взяла ситуацию на контроль.

"Сейчас многие моменты еще предстоит уточнить, комментариев относительно личности, обстоятельств жизни этого человека я не могу дать – идет следствие, я обращусь в СК и буду отслеживать ситуацию. Вопрос очень серьезный, ситуация на контроле", — сказала Смирнова.

Меры безопасности усилены

Как сообщил журналистам губернатор Игорь Орлов, сразу после ЧП во всех учреждениях усилили меры безопасности.

"Со стороны органов власти региона предприняты все необходимые шаги, чтобы обеспечить надежное функционирование в связи с преступлением. Мы предприняли меры, чтобы усилить систему безопасности всех общественных и государственных учреждений области. Вся система реагирования региона сработала надлежащим образом", — сказал глава региона.

Мэр Архангельска Игорь Годзиш, со своей стороны, заявил, что прежде всего усилен пропускной режим в административных зданиях, культурных центрах и учреждениях образования.

"Прошу горожан с пониманием отнестись к мерам по усилению безопасности, к временному изменению схемы маршрутов общественного транспорта в связи с перекрытием проспекта Троицкий, проявлять бдительность и гражданскую ответственность", — сказал он.