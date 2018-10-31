При нападении на керченский колледж пострадали 67 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. В Керченском политехническом колледже пострадали 67 человек, сообщил глава комитета крымского парламента по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов Александр Шувалов на заседании сессии парламента.

По его словам, общее количество пострадавших и погибших составило "88 человек, в том числе 52 ребенка", скончался 21 человек, среди них 10 детей. "Из них: на месте ЧС погибло 16 человек, включая стрелка, в больницах умерли четыре человека, при транспортировке — один человек", — добавил Шувалов.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 42 человека, в том числе 25 детей; 13 человек, из них 10 детей, получили медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических условиях; выписано 12 человек, в том числе семь детей, рассказал он.

По его словам, в медицинских организациях республики находится 21 человек. В медицинских организациях Москвы — 12 человек, из них семь детей, в Краснодарской краевой больнице №1 — девять человек, из них пять детей (один взрослый и один ребенок – тяжелые, три взрослых и четыре ребенка – легкой степени тяжести). У всех рваные раны нижних конечностей, открытые переломы голеней, термические ожоги. В Детской клинической краевой больнице города Краснодара проходили лечение четверо детей, которые уже выписаны на амбулаторное лечение.

Шувалов также рассказал, что среди пострадавших — сержант-контрактник. "В Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко министерства обороны Российской Федерации находится один взрослый средней степени тяжести с огнестрельным ранением спины и поясничной области. Это сержант контрактной службы министерства обороны, студент-заочник техникума, который находился на сессии", — сообщил он.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.