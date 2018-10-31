Житель Приамурья раскопал на даче черепа с пулевыми отверстиями

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Житель Благовещенска Виталий Кваша обнаружил на своем дачном участке трупы, в черепах которых видны отверстия от пуль. Фотографии жуткой находки он опубликовал в Instagram.

Мужчина копал яму для фундамента под дом, когда наткнулся на кости. Вначале он решил, что это останки животных, однако затем заметил черепа и обратился в правоохранительные органы.

Как рассказал РИА Новости и.о старшего помощника руководителя регионального СУСК Олег Мясоедов, полицейские изъяли останки.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит давность смерти, пол и расу погибших людей. Следствие рассматривает версию, что останки могут принадлежать репрессированным.



