В Волгоградской области задержали подозреваемых в контрабанде

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении пяти граждан России, подозреваемых в контрабанде продукции военного назначения, сообщает Южная транспортная прокуратура.

"Южной транспортной прокуратурой признано законным возбуждение уголовного дела по факту незаконного перемещения через таможенную границу продукции военного назначения", — говорится в сообщении.

По версии ведомства, с ноября 2017 года пять россиян незаконно отправляли в иностранные государства "специальные технические средства, предназначенные для оснащения вооруженных сил". Дело возбуждено по статье о контрабанде военной продукции, предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет.

Как уточнил РИА Новости представитель Южной транспортной прокуратуры, в настоящее время материалы дела переданы в территориальные органы внутренних дел Волгоградской области.

"Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль", — отметил он.