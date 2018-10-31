К "ВКонтакте" подали первый иск за сотрудничество с силовиками

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Жительница Уфы через суд потребовала взыскать с "ВКонтакте" 100 тысяч рублей за разглашение личной информации правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в среду в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Это первый иск к одной из крупнейших российских социальных сетей по этому поводу. В самой "ВКонтакте" РИА Новости заявили, что уведомлений об иске пока не получали, но в любом случае сотрудничают с правоохранительными органами "исключительно в рамках текущего законодательства".

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Лилии Чанышевой к ООО "ВКонтакте" о возмещении морального вреда в размере 100 тысяч рублей за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам", — сказали в объединенной пресс-службе судов.

Принимать ли иск к рассмотрению или нет, суд пока не решил.

Запрос от борцов с экстремизмом

Как пояснил РИА Новости адвокат девушки Дмитрий Герасимов, информацию с личной страницы девушки у "ВКонтакте" запросил Центр по противодействию экстремизму МВД Башкирии. При этом уголовное дело в отношении девушки не возбуждалось.

От соцсети полиция, по словам адвоката, узнала время и дату создания страницы, личные данные при регистрации, а также IP-адрес. Эту сведения полиция направила в Роскомнадзор, который запросил у Чанышевой информацию об участниках одной из групп "ВКонтакте", заявил собеседник агентства.

Девушка не стала делать это, и против нее возбудили административное дело за отказ предоставить информацию, сказал защитник. Из материалов этого дела она и узнала про запрос.

"ВКонтакте": Сотрудничаем только в рамках закона

В свою очередь в пресс-службе "ВКонтакте" РИА Новости заявили, что "на данный момент не получали никаких уведомлений по данному иску, вопрос требует изучения с нашей стороны".

"Еще раз обращаем внимание на то, что взаимодействие с правоохранительными органами мы выстраиваем исключительно в рамках текущего законодательства. При этом мы считаем необходимым совершенствовать законодательство", — заявил сотрудник пресс-службы.

Дела "за репосты"

Только с начала года этого в российских регионах были возбуждены сотни так называемых уголовных дел "за репосты", когда состав статьи о возбуждении ненависти следствие находило в репостах и картинках, сохраненных пользователями на своих профилях.

Одно из самых известных – дело барнаульской студентки Марии Мотузной, которой грозило до пяти лет лишения свободы за картинки, сохраненные в своем профиле в том же "ВКонтакте". По итогам длительного разбирательства, суд вернул дело на доследование прокурору, после чего Мотузная уехала из России.

На ситуацию обратил внимание Верховный суд РФ. На сентябрьском пленуме он акцентировал внимание нижестоящих судов, что лишь факт размещения спорного материала в социальной сети не может служить основанием привлечения лица к ответственности по 282-й статье.

После этого президент Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий статью об экстремизме. Если новация будет принята, следователям нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

По статистике Генпрокуратуры РФ, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за различные публикации в интернете. Так, в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.