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Происшествия

К "ВКонтакте" подали первый иск за сотрудничество с силовиками

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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСтраница социальной сети ВКонтакте. Архивное фотоСтраница социальной сети ВКонтакте. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Жительница Уфы через суд потребовала взыскать с "ВКонтакте" 100 тысяч рублей за разглашение личной информации правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в среду в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Логотип социальной сети ВКонтакте в офисе компании Mail.ru. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"ВКонтакте" разрешила скрывать профили от друзей
Это первый иск к одной из крупнейших российских социальных сетей по этому поводу. В самой "ВКонтакте" РИА Новости заявили, что уведомлений об иске пока не получали, но в любом случае сотрудничают с правоохранительными органами "исключительно в рамках текущего законодательства".

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Лилии Чанышевой к ООО "ВКонтакте" о возмещении морального вреда в размере 100 тысяч рублей за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам", — сказали в объединенной пресс-службе судов.

Принимать ли иск к рассмотрению или нет, суд пока не решил.

Запрос от борцов с экстремизмом

Как пояснил РИА Новости адвокат девушки Дмитрий Герасимов, информацию с личной страницы девушки у "ВКонтакте" запросил Центр по противодействию экстремизму МВД Башкирии. При этом уголовное дело в отношении девушки не возбуждалось.

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
СК закрыл первое после пленума ВС дело о картинках в "ВКонтакте"
От соцсети полиция, по словам адвоката, узнала время и дату создания страницы, личные данные при регистрации, а также IP-адрес. Эту сведения полиция направила в Роскомнадзор, который запросил у Чанышевой информацию об участниках одной из групп "ВКонтакте", заявил собеседник агентства.

Девушка не стала делать это, и против нее возбудили административное дело за отказ предоставить информацию, сказал защитник. Из материалов этого дела она и узнала про запрос.

"ВКонтакте": Сотрудничаем только в рамках закона

В свою очередь в пресс-службе "ВКонтакте" РИА Новости заявили, что "на данный момент не получали никаких уведомлений по данному иску, вопрос требует изучения с нашей стороны".

"Еще раз обращаем внимание на то, что взаимодействие с правоохранительными органами мы выстраиваем исключительно в рамках текущего законодательства. При этом мы считаем необходимым совершенствовать законодательство", — заявил сотрудник пресс-службы.

Дела "за репосты"

Только с начала года этого в российских регионах были возбуждены сотни так называемых уголовных дел "за репосты", когда состав статьи о возбуждении ненависти следствие находило в репостах и картинках, сохраненных пользователями на своих профилях.

Одно из самых известных – дело барнаульской студентки Марии Мотузной, которой грозило до пяти лет лишения свободы за картинки, сохраненные в своем профиле в том же "ВКонтакте". По итогам длительного разбирательства, суд вернул дело на доследование прокурору, после чего Мотузная уехала из России.

Страница социальной сети Вконтакте
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"ВКонтакте" планирует опубликовать данные о запросах от госорганов
На ситуацию обратил внимание Верховный суд РФ. На сентябрьском пленуме он акцентировал внимание нижестоящих судов, что лишь факт размещения спорного материала в социальной сети не может служить основанием привлечения лица к ответственности по 282-й статье.

После этого президент Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий статью об экстремизме. Если новация будет принята, следователям нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

По статистике Генпрокуратуры РФ, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за различные публикации в интернете. Так, в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.

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