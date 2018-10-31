К "ВКонтакте" подали первый иск за сотрудничество с силовиками

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Жительница Уфы через суд потребовала взыскать с "ВКонтакте" 100 тысяч рублей за разглашение личной информации правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в среду в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Лилии Чанышевой к ООО "ВКонтакте" о возмещении морального вреда в размере 100 тысяч рублей за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам", — сказали в объединенной пресс-службе судов.
Принимать ли иск к рассмотрению или нет, суд пока не решил.
Запрос от борцов с экстремизмом
Как пояснил РИА Новости адвокат девушки Дмитрий Герасимов, информацию с личной страницы девушки у "ВКонтакте" запросил Центр по противодействию экстремизму МВД Башкирии. При этом уголовное дело в отношении девушки не возбуждалось.
Девушка не стала делать это, и против нее возбудили административное дело за отказ предоставить информацию, сказал защитник. Из материалов этого дела она и узнала про запрос.
"ВКонтакте": Сотрудничаем только в рамках закона
В свою очередь в пресс-службе "ВКонтакте" РИА Новости заявили, что "на данный момент не получали никаких уведомлений по данному иску, вопрос требует изучения с нашей стороны".
"Еще раз обращаем внимание на то, что взаимодействие с правоохранительными органами мы выстраиваем исключительно в рамках текущего законодательства. При этом мы считаем необходимым совершенствовать законодательство", — заявил сотрудник пресс-службы.
Дела "за репосты"
Только с начала года этого в российских регионах были возбуждены сотни так называемых уголовных дел "за репосты", когда состав статьи о возбуждении ненависти следствие находило в репостах и картинках, сохраненных пользователями на своих профилях.
Одно из самых известных – дело барнаульской студентки Марии Мотузной, которой грозило до пяти лет лишения свободы за картинки, сохраненные в своем профиле в том же "ВКонтакте". По итогам длительного разбирательства, суд вернул дело на доследование прокурору, после чего Мотузная уехала из России.
После этого президент Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий статью об экстремизме. Если новация будет принята, следователям нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".
По статистике Генпрокуратуры РФ, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за различные публикации в интернете. Так, в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.