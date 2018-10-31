Водителя микроавтобуса задержали после ДТП в Тверской области

ВОРОНЕЖ, 31 окт — РИА Новости. Водитель микроавтобуса, который перевозил граждан Молдавии и попал в ДТП в Тверской области, задержан и помещен в изолятор временного содержания, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Вадим Левшин.
"Возбуждено уголовное дело по статье 264, части первой. Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания МО МВД России "Ржевский". Он не пострадал, у него ушибы", — сказал Левшин.
Статья "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" предусматривает до двух лет лишения свободы.
Ранее следственное управление СК РФ по Тверской области сообщило, что микроавтобус имел технические неисправности, а в его конструкцию незаконно были внесены изменения.