Водителя микроавтобуса задержали после ДТП в Тверской области

На месте ДТП с участием микроавтобуса в Тверской области. 30 октября 2018

На месте ДТП с участием микроавтобуса в Тверской области. 30 октября 2018

ВОРОНЕЖ, 31 окт — РИА Новости. Водитель микроавтобуса, который перевозил граждан Молдавии и попал в ДТП в Тверской области, задержан и помещен в изолятор временного содержания, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Вадим Левшин.

Авария произошла около 3.00 мск 30 октября на 195 километре дороги М9 "Балтия" в Зубцовском районе Тверской области у деревни Старое. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь со стороны Москвы по направлению в город Ржев, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате пострадали 12 пассажиров (одна несовершеннолетняя) и водитель автобуса, из них восемь человек были госпитализированы. Все пассажиры, по данным управления ГИБДД, — граждане Молдавии, они ехали на пограничный переход с Латвией.

"Возбуждено уголовное дело по статье 264, части первой. Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания МО МВД России "Ржевский". Он не пострадал, у него ушибы", — сказал Левшин.

Статья "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" предусматривает до двух лет лишения свободы.

Ранее следственное управление СК РФ по Тверской области сообщило, что микроавтобус имел технические неисправности, а в его конструкцию незаконно были внесены изменения.