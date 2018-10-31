МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Взрыв в здании архангельского управления ФСБ устроил 17-летний местный житель, сообщает СК в Whatsapp.
Территория у здания перекрыта, из управления всех эвакуировали. Специалисты определяют тип сработавшего взрывного устройства.
О случившемся проинформировали Владимира Путина. СК возбудил уголовное тело по статьям о теракте и незаконном ношении боеприпасов. Расследованием займется центральный аппарат ведомства.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подчеркнул, что в регионе предприняты все возможные меры безопасности.