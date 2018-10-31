СК рассказал о террористе, взорвавшем бомбу в здании ФСБ в Архангельске

Теракт в здании ФСБ в Архангельске (13)

Сотрудники оперативных служб у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв

Сотрудники оперативных служб у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Взрыв в здании архангельского управления ФСБ устроил 17-летний местный житель, сообщает СК в Whatsapp.

Отмечается, что молодой человек пронес в управление самодельное взрывное устройство. Он скончался от полученных ранений, также пострадали три сотрудника ФСБ.

Территория у здания перекрыта, из управления всех эвакуировали. Специалисты определяют тип сработавшего взрывного устройства.

О случившемся проинформировали Владимира Путина. СК возбудил уголовное тело по статьям о теракте и незаконном ношении боеприпасов. Расследованием займется центральный аппарат ведомства.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подчеркнул, что в регионе предприняты все возможные меры безопасности.