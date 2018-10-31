СК завел дело о теракте после взрыва в здании УФСБ в Архангельске

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после взрыва в здании УФСБ Архангельска, сообщает СК РФ в Whatsapp.
Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о взрыве у входа в здание ФСБ. Пострадали три сотрудника ФСБ, а человек, предположительно устроивший взрыв, погиб от полученных ранений.
"В Архангельске по факту взрыва в здании регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов)", — говорится в сообщении.