СК завел дело о теракте после взрыва в здании УФСБ в Архангельске

Теракт в здании ФСБ в Архангельске (13)

Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв

Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после взрыва в здании УФСБ Архангельска, сообщает СК РФ в Whatsapp.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о взрыве у входа в здание ФСБ. Пострадали три сотрудника ФСБ, а человек, предположительно устроивший взрыв, погиб от полученных ранений.

"В Архангельске по факту взрыва в здании регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов)", — говорится в сообщении.