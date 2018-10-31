Появилось видео с места взрыва у здания ФСБ в Архангельске

Теракт в здании ФСБ в Архангельске (13)

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Опубликовано видео с места взрыва у входа в здание архангельского управления ФСБ.

На записи видно, что на место происшествия приехали машины пожарной охраны. Территория у здания ведомства оцеплена.

Ранее информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщил о взрыве у входа в архангельское управление ФСБ. В результате инцидента три сотрудника службы получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

По предварительным данным, неизвестный вошел в здание и достал из сумки предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках. Зачинщик преступления скончался на месте. Обстоятельства выясняются.