Появилось видео с места взрыва у здания ФСБ в Архангельске

МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Опубликовано видео с места взрыва у входа в здание архангельского управления ФСБ.
На записи видно, что на место происшествия приехали машины пожарной охраны. Территория у здания ведомства оцеплена.
Ранее информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщил о взрыве у входа в архангельское управление ФСБ. В результате инцидента три сотрудника службы получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
По предварительным данным, неизвестный вошел в здание и достал из сумки предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках. Зачинщик преступления скончался на месте. Обстоятельства выясняются.